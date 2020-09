Werkstraf voor vader (48) na vechtpartij achter Larens café

LAREN - De tweede verdachte die afgelopen december betrokken was bij de uit de hand gelopen vechtpartij achter het Larense café 't Bonte Paard is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Dat heeft de politierechter afgelopen week bepaald. De zoon van de man werd eerder veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden , waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

De vechtpartij begon nadat de 19-jarige zoon van de man werd geweigerd door de barman van het Larense café. De jongen wilde de kroeg in en een drankje bestellen, maar was al behoorlijk aangeschoten. De jongen werd boos en deelde een klap uit aan de barman. Er ontstond een worsteling toen de jongen daarna door een bezoeker tegen de grond werd gewerkt.

De vader, een 48-jarige man uit Marknesse, was op het moment van het voorval tegenover het café, op de schaatsbaan. Toen hij hoorde van wat er met zijn zoon aan de hand was, snelde hij naar het café met de bedoeling om de boel te sussen. Hij zag zijn zoon in de houdgreep op de grond liggen en wilde hem helpen. Toen de bezoeker die op zijn zoon zat niet reageerde, trok hij hem er van af, vertelde hij voor de rechter. De betrokken bezoeker verklaarde dat de man ook zijn keel zou hebben dichtgeknepen.

De situatie liep vervolgens zo uit de hand dat politieagenten die op de vechtpartij waren af gekomen, zich aangevallen voelden door het tweetal en zich genoodzaakt zagen om te schieten. De zoon raakte daarbij gewond.

Gehandeld vanuit 'vaderinstinct'

De officier van justitie wilde de vader vervolgen voor zijn handelen en legde hem poging tot zware mishandeling ten laste. Er werd een celstraf van dertig dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 160 uur geëist. De vader ontkende voor de rechter geweld te hebben gebruikt, maar stelde wel vanuit zijn 'vaderinstinct' te hebben ingegrepen. Zijn advocaat eiste daarom vrijspraak.

De politierechter ging afgelopen week in beide niet mee en veroordeelde de man voor 'eenvoudige mishandeling'.