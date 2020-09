Vier dames doen mee aan zwaarste roeiwedstrijd: roeiend de Atlantische Oceaan over

VAN EWIJCKSLUIS - Vier dames zijn al enkele maanden aan het oefenen om in december ruim 5.000 kilometer over de Atlantische Oceaan te roeien. Astrid Janse, Bela Evers, Desiree Kraneburg en Remke van Kleij doen mee met de wedstrijd De Talisker Whiskey Atlantic Challenge en gaan tevens geld inzamelen voor twee goede doelen.

Het zwaarste roeievenement ter wereld begint in La Gomera op de Canarische Eilanden en eindigt in Antigua en Barbuda, 3.000 mijl over de Atlantische Oceaan. Er wacht hen een mentale en fysiek zware reis. De totale tocht voor de dames gaat zo'n 50 dagen duren. Zij oefenen met hun boot op verschillende plaatsen, onder meer bij Den Oever, op de Waddenzee, het IJsselmeer en op de Noordzee.

Bij de haven van Van Ewijcksluis hielden zij een open dag om geld in te zamelen voor de goede doelen en om alles te vertellen over hun grote avontuur. Oud-winnaar van 2018, Marcel Ates, was ook aanwezig en had voor de dames nog zeer bruikbare tips. "Het wordt voor de dames afzien, maar zij gaan een onvergetelijke wedstrijd meemaken", aldus Marcel.

