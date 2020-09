Met dank aan de buurt heeft Hilversumse wijk nu zeven aed's: "Enorm belangrijk"

De Hilversumse wijk had geen goed aed-netwerk. En dat was een probleem, vonden bewoners. "De wijk is erg vergrijsd, een derde van de buurt is ouder dan 65 jaar. Dat zorgt ervoor dat mensen een grotere kans hebben op hartproblemen. Een aed kan levens redden", vertelt Nachbahr. "We kregen van alle kanten de vraag of er meer aed's konden komen. We zijn een actie gestart, die zevenduizend euro heeft opgeleverd. Samen met steun van onder meer de Rabobank hebben we nu zeven aed's kunnen kopen."

Het aed-netwerk werd zaterdag onthuld door burgemeester Pieter Broertjes. Die noemt het 'enorm belangrijk' dat er snel een aed beschikbaar is voor iedereen die een hartstilstand krijgt.

Buurthulpverleners

De aed's hangen nu verdeeld over de wijk, zodat de aed snel opgehaald kan worden in geval van een noodsituatie en een hulpverlener bovendien ook nog eens snel kan helpen.

Het blijft niet alleen bij de aed's. De buurt wil ook het netwerk van buurthulpverleners versterken, de mensen die weten hoe ze iemand kunnen reanimeren met behulp van een aed. De buurt hoopt dat potentiële hulpverleners zich melden, zodat er altijd adequate hulp beschikbaar is.

NH Gooi was zaterdag bij de feestelijke opening van het aed-netwerk: