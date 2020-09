Zorgen over veiligheid Graaf Willemstraat: "Moet het dan echt eerst fout gaan?!"

BOVENKARSPEL - Jarenlang probeert Kirsten Bunschoten al aandacht te vragen voor de situatie aan de Graaf Willemstraat in Bovenkarspel. Je mag hier dertig kilometer per uur rijden, maar de zone is ingericht alsof je er vijftig mag en dat lijkt het uitgangspunt te zijn. Vanavond biedt zij handtekeningen uit de buurt aan bij de gemeenteraad van Stede Broec, want er moet iets gebeuren vindt Kirsten. Ook bij haar eigen kind ging het bijna mis. "Een week lang schrik ik nog wakker: wat als ik iets later had geweest?"

De straat is een toegangsweg naar onder andere een supermarkt, waardoor er veel verkeer langskomt. Maar het is vooral ook een plek waar veel kinderen wonen die de weg oversteken naar de speeltuin, benadrukt Kirsten. Ze probeert al jaren de situatie veiliger te krijgen, maar krijgt er maar moeilijk beweging in. "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd; ga maar naar de gemeente, nee je moet bij de politie zijn. Ik heb een lijst met kentekens van structurele hardrijders, maar voor de wijkagent is de lijst te lang om er iets mee te kunnen."

Quote "Ik heb nu mijn bus dubbelgeparkeerd op de weg, dan moeten ze wel afremmen" Kirsten - zet zich in voor een veiligere straat

Zo'n zeventig auto's passeren dagelijks in te hoog tempo haar huis. Kirsten besloot het heft in eigen handen te nemen. "Ik heb nu mijn bus dubbel geparkeerd op de weg, dan moeten ze wel afremmen." Geen geliefde maatregel bij een andere buurvrouw, die de handhaving er bij riep. Volgens Kirsten erkent de burgemeester dat het een gevaarlijke situatie is en ze mag haar bus voorlopig laten staan. Liever zou de vrouw een structurele oplossing zien zoals een wegversmalling of een drempel, maar volgens haar heeft de gemeente de financiële middelen er niet voor. Maar duidelijk is dat zij vindt dat er iets moet gebeuren. "De gemeente zegt dat het is nooit tot incidenten is gekomen.' Ik zit veel in mijn voortuin en roep de hele dag tegen de kinderen: 'Pas op!' Moet ik dat dan maar niet meer doen? Moet het dan echt eerst fout gaan?" Katten verloren Er zijn nog geen incidenten geweest met personen, maar de bewoners zijn al heel wat katten kwijtgeraakt door de hardrijders. "Wij zijn vorig jaar twee katten verloren. Van mijn broer zijn er ook al twee aangereden en de buurvrouw is er ook al drie kwijt." Kirsten trekt samen met haar broer Lars ten strijde namens de buurt. Ze hebben handtekeningen verzameld en vanavond maakt zij gebruik van haar spreekrecht in de raadsvergadering. "Ik nodig alle wethouders en de burgemeester uit om bij mij eens koffie te komen drinken en de situatie te ervaren, dan zien ze hopelijk dat hier echt iets moet gebeuren."