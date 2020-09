Trein ramt auto: tot na enen geen treinen tussen Haarlem en Leiden

HEEMSTEDE - Tussen Haarlem en Leiden rijden zeker tot 13.15 uur geen treinen. In Hillegom is een aanrijding geweest tussen een auto en een trein. NS heeft bussen ingezet op het traject.

Een automobilist is op de overgang van de Frederikslaan aangereden. Het ongeluk vond plaats rond 09:45 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto is zwaar beschadigd geraakt.