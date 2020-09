De Peiling: Grootste huurstijging in zes jaar tijd

Per 1 juli betaalden huurders gemiddeld 2,9 procent meer huur dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging sinds 2014. Is de jaarlijkse huurverhoging nog op te brengen of wordt het tijd om de huren te bevriezen? Wat betaal jij per maand?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat dat Woningcorporaties de huur van sociale woningen met gemiddeld 2,7 procent liet stijgen. In de vrije sector stegen de huren met 3 procent. In grote steden stijgen de huren het snelst. In Amsterdam kwam er per 1 juli gemiddeld 3,5 procent bij. Inflatie

De hogere huren zijn vooral het gevolg van de hogere inflatie. De maximaal toegestane huurstijging is gekoppeld aan de inflatie: als de inflatie omhoog gaat, mogen de huren harder meestijgen. Nieuwe bewoner betaalt meer

Verhuurders zijn niet gebonden aan een maximale huurstijging als er een nieuwe huurder in de woning trekt. De gemiddelde huurverhoging bij een nieuwe bewoner lag vorig jaar op 9,5 procent. Het jaar ervoor was dit nog 8,2 procent.

Elke twee jaar stevig omhoog

Sinds 2016 mogen verhuurders tijdelijke huurcontracten afsluiten van maximaal twee jaar. Dit had het huren van woningen makkelijker moeten maken en het aanbod moeten vergroten. In de praktijk betekent het volgens de Woonbond vooral extra geld voor de verhuurder die nu elke twee jaar nieuwe huurders voor de woning kan regelen en de huur naar believen kan verhogen.



Huurstijging bevriezen

Een meerderheid van de Eerste Kamer wilde dat de gebruikelijke huurverhoging op 1 juli niet zou doorgaan vanwege de coronacrisis, maar tweemaal legde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een motie hierover naast zich neer. De Eerste Kamer steunde vervolgens een motie van afkeuring tegen de minister, wat zeer zeldzaam is.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. In de vrije sector schieten de prijzen door de woningnood omhoog en ook een sociaal huurhuis wordt steeds duurder.