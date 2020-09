Politie bevestigt: zoon (36) verdacht van betrokkenheid bij dood moeder (62) Den Helder

DEN HELDER - Een van de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 62-jarige vrouw die zaterdagochtend in een woning in de Balistraat werd gevonden, is de 36-jarige zoon van het slachtoffer. Dat bevestigt de politie tegenover NH Nieuws.

"De persoon die is aangehouden is de zoon van mevrouw. Hij was aanwezig in de woning toen de melding binnenkwam."

Eerder maakte de politie al bekend dat de de vrouw door geweld om het leven was gekomen, en de twee verdachten uit 'de huiselijke kring' van het slachtoffer kwamen. De 63-jarige medeverdachte werd zaterdag later op de dag in Beverwijk opgepakt. Of het om de echtgenoot of partner van de vrouw gaat, is niet bekend. "Daar doen we op dit moment geen mededelingen over."