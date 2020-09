Veteranen, drone en politiehelikopter zoeken naar vermiste man (80) uit Bussum

BUSSUM - Een 80-jarige man uit Bussum is al de hele avond vermist. Er is daarom een grote zoekactie op touw gezet om hem terug te vinden. Zowel de politie als een groep vrijwilligers van het Veteranen Search Team is op de been om de omgeving uit te kammen.

De man werd voor het laatst gezien in de omgeving van het Vijverpark. De Bussumer is 80 jaar oud, blank, kaal, draagt een licht groene trui en loopt voorover gebogen. Via Burgernet is iedereen in de omgeving van Bussum opgeroepen om uit te kijken naar de vermiste man.

Drone en helikopter

Ook de vrijwilligers van het Veteranen Seach Team gaan actief op zoek. Ze hebben zich verzameld bij station Bussum-Zuid dat om de hoek ligt van het Vijverpark. Ook een politiehelikopter en drone zijn ingezet in de zoektocht naar de man. Het team zoekt met zaklampen en de drone maakt warmtebeelden. Ze zoeken langs de routes die de man gelopen kan hebben - tot aan Hilversum aan toe.

Urgente zaak

Volgens getuigen is de zaak als 'urgent' aangemerkt omdat de man dementerend zou zijn. De politie wil daar niet op ingaan, maar zegt wel dat hij is vertrokken uit een verzorgingshuis en niet thuis is gekomen. "Het personeel maakte zich zorgen en heeft de politie gebeld. We hebben gezocht, maar de man niet gevonden. Nu zoeken we samen met de Veteranen en hopen we hem snel te vinden."