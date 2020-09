Botsing A7 Zaandam: politie zet helikopter en speurhond in om doorrijder te pakken

Volgens meerdere getuigen reed een witte Mercedes met veel te hoge snelheid over de A7 en botste op een Volkswagen. De Mercedes reed daarna nog enkele honderden meters verder voordat de auto aan de kant werd gezet.

Op de vlucht

Daar slaat één persoon uit de Mercedes op de vlucht. Er worden zowel een politiehelikopter als een speurhond opgeroepen om de man te vinden. De persoon komt echter alweer snel terug en kan samen met de drie andere inzettenden van de Mercedes worden aangehouden.





De politiewoordvoerder vertelt dat alle vier de personen uit de Mercedes verklaarden niet achter het stuur te hebben gezeten. "Het gaat om personen die bekend zijn bij de politie vanwege ernstige zaken. We gaan kijken of er een reden wordt gevonden waarom de man op de vlucht sloeg", aldus de politie. Het viertal is meegenomen naar het politiebureau.



De bestuurder van de Volkswagen is met de schrik vrijgekomen. Beide auto's zijn na de botsing total loss.



Er zou ook nog een derde auto, een bruine Seat Ibiza, bij het ongeval betrokken zijn geweest, maar daar is nog niet meer over bekend.