Hoofddorp Pioniers verslaat Neptunus: "De jongens waren één"

Zaterdag verloren de Hoofddorpers nog met 11-5 van Neptunus. Daarvoor waren beide teams aan elkaar gewaagd; 6-6. "Toen hadden we misschien ons moment niet", zoekt Gario naar oorzaken over de nederlaag. "Vandaag (zondag, red.) spraken we af om er weer voor te gaan in Rotterdam. Dan laten we zien dat we niet snel opgeven."

"Het was een goede overwinning", begint Gario tijdens de radio-uitzending van NH Sport. "De jongens waren één. We hebben heel goed gespeeld en ik ben echt trots op mijn team. Het zijn jongens met ambitie en ze willen plezier hebben in de sport. Dat hebben we op dit moment."

In de reguliere stand staat Hoofddorp Pioniers op de derde plaats. In de play-offs wordt Amsterdam Pirates de tegenstander. "Of we kans hebben? We hebben sowieso kans", aldus een gedecideerde Gario. "We hebben alle mogelijkheden om te winnen. Discipline staat op nummer een en we moeten genieten van wat we doen. We moeten hard spelen en dat brengt ons ook ver. We kunnen het iedereen moeilijk maken."

Hoofddorp Pioniers draait een goed seizoen en dus is het logisch dat er spelers van de club wellicht voor een ander team kunnen gaan spelen volgend seizoen. Volgens Gario blijft de selectie volgend seizoen echter intact. "Dat is wel realistisch, ja. We wilden binnen vier jaar een team op de been zetten die de play-oggs kunnen halen. Ik denk dat we dat aardig doen. De jongens hebben veel plezier, ook met mij als hoofdcoach. Ik denk dat het team bij elkaar blijft en ik blijf zelf natuurlijk ook", sluit Gario af.

Amsterdam Pirates

Amsterdam Pirates kende een goede week in de hoofdklasse honkbal. Er werd tot drie keer aan toe gehakt gemaakt van Silicon Storks. Vandaag wonnen de Noord-Hollanders met 16-1, terwijl er vrijdag en zaterdag al met respectievelijk 11-0 en 2-24 werd gewonnen.

Overige uitslagen:

6 september: Quick Amersfoort - DSS/Kinheim 7-6

5 september: DSS Kinheim - Quick Amersfoort 7-14

4 september: Quick Amersfoort - DSS/Kinheim 9-13

6 september: Twins Oosterhout - HCAW 12-5

5 september: HCAW - Twins Oosterhout 4-1