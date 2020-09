Vakantievondsten onder de loep: oude botten, munten en speerpunten bekijken

ZAANDAM - Erwin Kaspers heeft het er druk mee. De expert van het Zaans Milieu en Natuur Centrum krijgt de ene na de andere vakantievondst onder ogen, waarvan hij moet uit zien te vissen wat het is. Kaspers: “Als iemand komt met een mooie speerpunt of een prachtig fossiel, dan vinden we dat erg leuk om te bekijken.”

De expert vertelt over een mevrouw uit Edam die meer wilde weten over een gevonden munt. “Dat was er een uit 1653. Haar zoon doet aan magneetvissen en de munt zat tussen oud ijzer. Hij was nogal beschadigd, maar het was een munt van de VOC. Normaal had hij rond de 2500 euro waard geweest. Nu is hij wat minder waard, maar qua historie is het toch wel heel bijzonder. Ik heb ze aangeraden het in Edam te laten zien aan de archeologische dienst.”

Lastig

Zo zijn er meer verhalen. Imke is op vakantie geweest naar Terschelling en heeft een soort bot gevonden. Samen met haar moeder komt ze vragen wat het is. Zowel Kaspers als zijn helpers doen er een tijd over, maar uiteindelijk zijn ze eruit: het is het borstbeen van een watervogel.

“Het is heel lastig”, zegt de expert. “Soms zit je met hele lastige opgaven, maar het is wel leuk als je precies kan achterhalen wat voor vogel het is. We doen ons best om het zo duidelijk mogelijk te vertellen.”