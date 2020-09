Gion (23) zorgt ervoor dat gemeenteraad zich moet uitspreken over kwestie J.P Coenbeeld

"Ik kan iets terugdoen voor de mensen", dacht Gion twee maanden geleden toen hij met vrienden over de kritiek op het J.P. Coen standbeeld aan het praten was. De 23-jarige Horinees, die zelf niet Moluks is, begon een petitie om het standbeeld te verwijderen en kreeg tot zijn verrassing 1799 handtekeningen: "Ik heb nog nooit zoiets gedaan", vertelt hij. "Ik dacht ik doe het gewoon en kijk hoe ver ik kom. En we zijn heel ver gekomen."

"Het is dat mensen weten wat er gebeurd is. En een stukje gerechtigheid voor slachtoffers"

In het burgerinitiatief zeggen de inwoners: "Het standbeeld zelf is, met zijn prominente positie in het centrum van de stad, in de eerste plaats een groots symbool van trots en dankbaarheid voor de heer Coen. Dit signaal voelt voor velen wrang, gezien de duizenden mensenlevens die onder zijn leiding onvrijwillig geofferd zijn om deze rijkdom te verkrijgen."

Voor Gion is het belangrijk iets te doen: "Voor de Molukse bewoners, maar ook voor de nazaten", vertelt hij. "Het is niet dat we de geschiedenis moeten wissen, maar wat we terug doen."

Gemeenteraad

Het burgerinitiatief wordt op 15 september besproken in de gemeenteraad. Gion hoopt dat de gemeente nu in actie komt: "Als er maar iets mee gedaan wordt', vertelt hij. "We moeten elkaar als mens zien. De mensen moeten gehoord worden."