Wesley Sneijder begint aan trainerscursus bij KNVB

"De ambitie voor het trainersvak is sterk gaan groeien de afgelopen maanden", aldus Sneijder, die zijn ambities kenbaar maakte bij Nico-Jan Hoogma, technisch directeur bij de KNVB. "Dat was een goed gesprek. We zullen ook snel gaan beginnen. Iemand gaat mij individueel begeleiden. Ik ga alvast proeven aan het vak. Ik denk dat ik er klaar voor ben."

Sneijder stopte een jaar geleden als profvoetballer. Supporters van FC Utrecht wilden dat hij, net als Arjen Robben bij FC Groningen, terugkeerde als prof en nog een jaar voor hun club zou gaan spelen. Sneijder liet zondag weten dat een terugkeer als voetballer er sowieso niet meer in zit.

Nieuwe bondscoach

De recordinternational liet zich bij de talkshow van VI ook uit over wie de nieuwe bondscoach van Oranje moet worden. "Voor Oranje is Frank de Boer met deze ploeg de beste optie. Het is natuurlijk jammer dat zijn keuzes in het buitenland niet goed zijn uitgepakt. Maar in Nederland heeft hij het goed gedaan", aldus Sneijder. Kees Jansma, presentator van de talkshow, liet weten dat de spelersraad van het Nederlands elftal het liefst Henk ten Cate ziet als opvolger van Koeman.