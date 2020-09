VLOG: winkelen op de jaarmarkt in Opmeer

De zon scheen op de jaarmarkt en het was gezellig druk. De markt was ruim opgezet, zodat iedereen de mogelijkheid had om op anderhalve meter te winkelen. Voor de ondernemers is het heel belangrijk dat deze markt is doorgegaan. "Het is de eerste markt voor mij dit jaar", vertelt een onderneemster uit Opmeer aan Desi. Er is genoeg te zien en te koop op de markt. Desi gaat op zoek naar een nieuwe zonnebril en bezoekt de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid.

75 jaar vrijheid

De tentoonstelling had stichting Historisch Opmeer/Spanbroek al in maart gepland, maar dit kon helaas vanwege de corona niet doorgaan. "We zijn toch blij dat wij vandaag de tentoonstelling mogen delen met bezoekers. De herinneringen laten zien dat wij dankbaar mogen zijn voor onze vrijheid vandaag", aldus de organisatie.

Bekijk de video en beleef samen met Desi de jaarmarkt.