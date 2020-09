Wegwijs worden met een Amsterdamse buurtgids ''Ik ben al 20 keer verhuisd''

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn afgelopen weekend de buurtgidstours begonnen. Initiatiefnemer Annemarie van der Veen is zelf 20 keer verhuisd en weet als geen ander hoe het is om ergens opnieuw je plek te moeten ontdekken. Ze doet dat nieuwe bewoners niet aan en organiseert tours door eigen buurt.

Elke zaterdagochtend staan de vrijwillige buurtgidsen klaar op het verzamelpunt om de deelnemers te ontvangen. De buurtgidsen zijn zelf ook bewoners van de buurt waar zij de tour geven. Op basis van een formulier stippelen zij een route uit die bestaat uit hun favoriete plekken, sociale en lokale ondernemingen en de behoefte van de deelnemers zelf.

Buurtgidsen - NH Nieuws

De wandeling duurt wel twee uur, maar daarna hebben de deelnemers ook echt nieuwe spots in de buurt ontdekt. Van een minimuseum tot een nieuw buurthuis of de fancy hotspot in de buurt. 50% van de deelnemers keerde in de afgelopen jaren ook echt terug naar minimaal een van de plekken.

Quote ''Het loopt juist storm met aanmeldingen voor de buurtgidstours in tijden van corona'' Annemarie van der veen, buurtgids

Corona en Buurtgids In tijden als Corona lopen de aanmeldingen voor de buurtgids tour juist storm. ''Het is nog nooit zo druk geweest. Mensen hebben nu juist de behoefte om hun eigen buurt beter te leren kennen,'' zegt Annemarie. Tijdens de tour houden de deelnemers afstand en krijgen ze voor de deur van lokale initiatieven informatie. De afsluiting met een kopje koffie mag wel binnen. Maar dan op 1,5 meter afstand van elkaar. En zelfs dan raken buren nog in gesprek met elkaar.