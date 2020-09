MUIDEN - Zeven geallieerde soldaten crashten met hun bommenwerper in 1943 in een weiland bij Muiden. Er moest een herdenkingsplek komen, vond de stichting Halifax Monument Muiden. Na jarenlange inspanning is er nu een monument. Gisteren was de onthulling.

"Deze mensen zijn gestorven voor onze vrijheid en daar genieten wij nog elke dag van," vertelt Guus Kroon uit Muiden. Als kind hoorde hij van zijn vader over het neergestorte vliegtuig. "Het maakte diepe indruk op mij en al sinds 1985 ben ik bezig met het verhaal van de soldaten." Tweeëneenhalf jaar geleden kwam daar het plan bij om een monument op te richten, vlakbij de plek waar de bommenwerper crashte. "De bemanningsleden liggen begraven op de begraafplaats van Muiden, maar de jongeren van nu weten nauwelijks wat er gebeurd is. Dit monument houdt de geschiedenis levend," zegt Kroon.

Eindelijk een monument voor gesneuvelde soldaten: "Het zijn de helden van Muiden" - NH Nieuws

Maar het monument kwam er niet zonder slag of stoot. "Ik dacht: dat doen we wel even! Maar het ging niet van een leien dakje," vertelt Kroon. Crowdfunding en vergunningen namen meer tijd beslag dan verwacht. "Op 1 mei stond de onthulling dan eindelijk gepland, 75 jaar na de bevrijding, alleen toen gooide corona roet in het eten." Maar de aanhouder wint en gisteren was het dan eindelijk zo ver. "Erg indrukwekkend," zegt Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. Aan hem de eer om het monument te onthullen. "Ik sta hier met veel dankbaarheid voor wat deze zeven mannen voor Muiden, Gooise Meren en Nederland hebben gedaan." David van Koolwijk is de internetonderzoeker van de Stichting Halifax Muiden. Hij heeft veel nabestaanden weten op te sporen. Onlangs ontving hij een wel héél bijzonder verzoek uit Canada. In de video hieronder vertelt hij erover.

David van Koolwijk vertelt over een moment waar hij kippenvel van kreeg - NH Nieuws

Vanwege het coronavirus kunnen er geen nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig zijn, maar Guus hoopt dat het monument ze een beetje troost biedt. "Ik wil dat ze weten dat hun zoon, oom of broer niet vergeten is. Hun naam leeft voort. En dat is heel belangrijk: als je naam niet vergeten wordt, ben je een beetje onsterfelijk." Machteld werkt bij de Landmacht en regelde voertuigen en veteranen die bij de onthulling aanwezig konden zijn. In de video hieronder vertelt ze waarom ze dat zo belangrijk vindt.

Machteld groeide op in de buurt: "Trots om hier te staan." - NH Nieuws

