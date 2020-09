Aalsmeer viert feestmaand september met watertoren in kleuren Aalsmeerse vlag

AALSMEER - Het grote Aalsmeerse spektakel dat normaal in september plaatsvindt is er dit jaar niet. Geen verlichte botenshow, geen iconische pramenrace en ook geen Feestweek Aalsmeer. Als alternatief hijsen veel inwoners en bedrijven de Aalsmeerse vlag en nu is de kers op de taart daar: de watertoren aan de Westeinderplassen kleurt de komende week zwart-groen-rood.

Het was een grote verrassing voor heel Aalsmeer, die gisteravond tijdens een live-uitzending van Radio Aalsmeer werd onthuld: een projectie van de Aalsmeerse vlag op de watertoren. Organisator van de pramenrace Erna komt woorden tekort om te omschrijven hoe mooi ze dit vindt. "Ja, geweldig. Het idee hadden we al maar als je het dan in het echt ziet, hoe mooi is het?"

Voor de organisatoren van de grote evenementen is het uiteraard een aderlating dat de geplande festiviteiten niet doorgaan. Mike van der Laarse organiseert ieder jaar een grootse vuurwerkshow als afsluiter van de verlichte botenshow. Ook die show is er dit jaar niet. "Mensen vinden het allemaal heel erg jammer. We hebben een plannetje met vlaggen bedacht en dat is zo massaal gedaan, de verbondenheid in Aalsmeer is zo groot geworden, dat vinden we prachtig."

Bijna overal waar je kijkt in het dorp is inderdaad die Aalsmeerse vlag gehesen. Organisator Mike baalt als een stekker dat er dit jaar weinig feest te vieren valt, maar is optimistisch over volgend jaar. "We hebben ook al weer wat nieuws bedacht om volgend jaar de feestweek te laten starten dus we zijn er al flink mee bezig."