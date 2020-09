Ondanks corona grootse Besselingen-reünie: "Ik kom uit Frankrijk om erbij te zijn"

De reünie duurt twee dagen en begon logischerwijs op de plek waar Gerrit Besseling ooit een smederij had en wat nu een café is. Er zijn spelletjes, je kan foto's bekijken en is er ook een boek over de familie. En natuurlijk wordt er veel gepraat, of zoals de Besselingen het noemen: klessebessen. Tekst gaat verder onder de video

Gerard Besseling geniet volop. Hij is met zijn zoon uit Den Haag gekomen om erbij te zijn. "Ik had me er op verheugd, alles erop en eraan. De organisatie is perfect, leuk om mensen te ontmoeten." Edmond Kreuk, z'n moeder is een Besseling kwam er speciaal voor over vanuit Frankrijk. "Ik heb dit weekend vrij genomen om hier bij te zijn. Want ook al ken ik heel veel mensen niet, het is toch een bijzondere gelegenheid."

Minder mensen door corona

Piet Besseling is de drijvende kracht achter de reünie. Samen met enkele anderen is hij 2,5 jaar bezig geweest met de organisatie. En dus baalt hij ook wel van de coronapandemie, waardoor veel mensen toch afzegden voor het feest. Piet begrijpt het, maar het zorgt ook voor gemengde gevoelens. "We hadden gerekend op vijfhonderd man. Maar die honderd man vind ik nog een ontiegelijk hoog aantal. En ik vind het toch heel knap dat ze gekomen zijn. En gegarandeerd, ze hebben de dag van hun leven."