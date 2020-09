Handballers Aalsmeer geven zege in slotseconden weg

AALSMEER - De Nederlandse handbalcompetitie is begonnen. Aalsmeer nam het in de eigen sporthal De Bloemhof op tegen Lions. De ploeg van Bert Bouwer leek op een overwinning af te stevenen, maar een penalty in de laatste seconde nekte Aalsmeer: 24-24.

In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op en stond het ook 4-4. De handballers van Aalsmeer liepen vervolgens uit tot 8-5. Bij de rust was de stand 13-11 in het voordeel van de Noord-Hollanders. In de tweede helft liep de ploeg van Bert Bouwer uit naar 17-13. Uiteindelijk leek de overwinning binnen maar de bezoekers uit Limburger benutten in de slotseconden van de wedstrijd dus een penalty. "Wij gooien de wedstrijd zelf weg door die laatste bal te vroeg af te sluiten. Dan weet je dat ze gaan komen en de bal de cirkel in gaat. Dat is pech", aldus Aalsmeer-trainer Bert Bouwer.