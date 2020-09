Shayne Pattynama zag een tegenvallend Telstar voor de rust

EINDHOVEN - Het blijft een opmerkelijk verhaal bij Telstar. Alle goals van dit seizoen zijn gemaakt door spelers die normaliter verdediger zijn. Linksback Shayne Pattynama nam tegen FC Eindhoven twee goals voor zijn rekening en had een belangrijk aandeel in de zege: 2-3.

Uitblinkende Shayne Pattynama: "We moeten meer vertrouwen in onszelf hebben" - NH Nieuws

Volgens de scorende verdediger is de overwinning op Eindhoven belangrijk. "We weten dat we goed kunnen voetballen. We wisten dat we hier konden winnen. De eerste helft hebben we niet gespeeld naar onze kwaliteiten, ik denk op vijftig procent. We moeten meer vertrouwen in onszelf hebben."

"Het was niet de bedoeling, maar ik probeerde hem door te spelen met mijn hak", geeft Pattynama eerlijk toe over zijn tweede treffer. "Ik zie de bal voor mijn neus uitkomen en hij gaat binnen. Dat is lekker."

De back is vastberaden om vaker te spelen. "Ik ga mijn best blijven doen en dan kijken hoe het gaat. Als ik deze lijn blijf doorzetten, dan moet het goed komen."

De achttienjarige Yaël Liesdek maakte zijn basisdebuut tegen FC Eindhoven. "Ik vond het voor mijn gevoel wel goed gaan. Ik heb een assist erbij, dus ik ben tevreden over deze wedstrijd. We hadden van tevoren al een beetje die situatie besproken. Ik ben heel erg blij dat het zo is uitgepakt."

De overwinning in Eindhoven op de plaatselijke FC was een unicum voor Andries Jonker. "Je hebt als trainer allemaal je eigen verleden. Hier had ik nog nooit gewonnen met mijn ploegen. Dus het is fijn dat het een keer doorbroken is en dat we hier lekker winnen."

Net als tegen FC Volendam waren de Telstar-doelpunten van verdedigers. "Het is lekker dat we scorende verdedigers hebben, moet je nagaan als daar scorende spitsen bijkomen. Dan kan je dit soort wedstrijden misschien gemakkelijker winnen. Dat is wel de bedoeling."