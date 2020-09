Leon en Pieter trakteren Haarlemmers op muzikale middag met drum- en gitaar solo's

HAARLEM - Het was een curieus beeld vanmiddag in het centrum van Haarlem. Een karretje met daarop een drummer, voorgetrokken door iemand die een gitaar bespeelt, reed door de Haarlemse straten. De muzikanten speelden vrolijke wijsjes wat niet onopgemerkt bleef bij het winkelende publiek.

Actie voor zijn vriend

De ludieke actie was opgezet door muzikant Pieter Tiddens omdat hij drummer en vriend Leon Klaasse een steuntje in de rug wil geven. De drummer zit namelijk al sinds maart thuis en mist het spelen voor een publiek. Pieter: “De podia in Nederland zijn zo goed als dicht, dus wij kunnen niet spelen. Toen heb ik besloten om zelf maar een podium op wielen te bouwen met daarop ruimte voor een drumstel. Zelf trek ik het rijdende podium voort en begeleid Leon met mijn gitaar. Zo kunnen we gewoon optreden.”

Pieter vindt het sneu dat Leon al maanden thuis zit en dat terwijl Leon volgens Pieter een van de beste drummers van Nederland is: “Het is akelig dat zo’n goede drummer niet zijn werk kan doen, straks moet hij met een bijbaantje aan genoeg centen zien te komen. Maar, bovenal is het vervelend dat hij niet kan doen, waar hij zo goed in is en dat is drummen.”

Bekijks

Het illustere duo trekt veel aandacht van het winkelende publiek. Pieter: “Vooral als je een hoekje omkomt krijg je veel reacties, dan is de verrassing het grootst.” Het spelen voor publiek voelt bijna als vanouds. Pieter: ”Het is echt heerlijk om weer de energie van het publiek te voelen. Dat is super. Uiteindelijk is dat waar je het allemaal voor doet. Heerlijk.”