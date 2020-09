De Bazaar is weer open voor bezoekers, maar: "Het mondkapje is waardeloos"

BEVERWIJK - Het is even wennen voor de bezoekers van De Bazaar in Beverwijk. Met een mondkapje op inkopen doen. "Waardeloos", verzucht een vrouw die richting de uitgang loopt. De Bazaar is dit weekend weer geheel open, nadat de deuren van een aantal markthallen twee weken geleden werden gesloten door Veiligheidsregio Kennemerland.