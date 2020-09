AFC deelt punten met Noordwijk, Jong Volendam knokt zich ook terug

NOORDWIJK - AFC is het nieuwe seizoen in de tweede divisie begonnen met een gelijkspel tegen Noordwijk. De thuisploeg kwam tweemaal op voorsprong, maar de ploeg van trainer Ulrich Landvreugd knokte zich sterk terug.

Koninklijke HFC komt zondag in actie, de ploeg van Gertjan Tamerus speelt tegen TEC. De aftrap in Tiel is om 14.30 uur.