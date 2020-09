Werkzaamheden aan treinstation Alkmaar Noord zijn begonnen

Dat schrijft mediapartner Alkmaar Centraal. Ook de perrons moeten er aan geloven. Die worden eerst verwijderd, dan wordt de leiding onder de perrons verlengd en worden de perrons weer geschikt gemaakt voor gebruik. Wie de sloopwerkzaamheden bekijkt zal in eerste instantie misschien de indruk krijgen dat het sneller kan. Enorme machines pakken voorzichtig één kabelgootje op en leggen het op een andere stapel of in een container.



Maar als er naar het grotere plaatje wordt gekeken, wordt duidelijk dat het om een zeer precies gecoördineerde dans gaat tussen alle machines en mensen en er juist met enorme efficiëntie gewerkt wordt. De bovenbouw is volgens een uitvoerder het makkelijkst. De onderbouw kost , mede vanwege de hoeveelheid kabels, wat meer tijd.