Nieuwe reddingsboot 'De Arend' van Wijdenes gedoopt

De naam van de nieuwe boot past perfect in de traditie van het reddingstation om nieuwe boten naar zeevogels te noemen én om aan de wens van de vrijwilligers te voldoen. Zij hoopten dat de nieuwe naam zou verwijzen naar hun oud-collega Arend-Jan Bruin, die zich jarenlang inzette voor het Reddingstation Wijdenes.

Arend-Jan was sinds het prille begin van het reddingstation in de jaren '80 als schipper nauw betrokken en deed dat tot aan zijn overlijden in 2019. Zijn weduwe Beata Bruin verzorgde samen met Adri Davelaar de ceremonie, die volgens het reddingstation ook altijd van onschatbare waarde is geweest.

Anderhalf jaar

Het reddingstation Wijdenes zette anderhalf jaar geleden een fondsenwervingsactie op voor een nieuwe boot. Het kostte maar liefst 180.000 euro om een nieuwe boot te kopen, en in juli kon de reddingsmaatschappij bekendmaken dat het gelukt was om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Nadat het schip binnen was heeft het een complete make-over ondergaan. Zo werd er een complete refit uitgevoerd dat de romp en apparatuur vernieuwde, en werd De Arend in herkenbare kleuren van het reddingstation gestickerd.