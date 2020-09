Het programma over onze natuur: Natuurlijk Noord-Holland

Natuurlijk Noord-Holland is terug! Stephan Roest neemt u mee de polders in, het wad op, struinen door de duinen of met een boot de plassen over. Iedere zaterdag een nieuwe aflevering. Boswachters laten de mooiste plekjes zien die zij kennen. Door weer en wind als het moet, want natuur zit niet aan een touwtje. Wat groeit er? Wat vliegt daar? Hoe is het zo gekomen en wat doen we er aan om de natuur zo mooi te houden? Genieten van het mooiste dat Noord-Holland te bieden heeft in Natuurlijk Noord-Holland.