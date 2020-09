Zakaria Labyad leidt Ajax met strafschop langs FC Augsburg in oefenduel

AMSTERDAM - Ajax is in de voorbereiding ongeslagen gebleven. Zaterdag werd de laatste oefenwedstrijd winnend afgesloten tegen het Duitse FC Augsburg. Zakaria Labyad scoorde vanaf de strafschopstip de enige goal: 1-0.

Erik ten Hag kon niet beschikken over de internationals, desondanks verscheen er een sterke basiself aan de aftrap. Bij FC Augsburg startten Heemskerker Jeffrey Gouweleeuw (ex-AZ) en Alfreð Finnbogason (ex-sc Heerenveen) in de basis. In de beginfase waren er weinig grote kansen te noteren. Ajax kreeg een penalty na een handsbal van Daniel Caligiuri. Zakaria Labyad, uitblinker in de voorbereiding, schoot de bal vervolgens achter Rafał Gikiewicz.

