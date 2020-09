Ouder koppel had machinegeweer op zolder en patronen in ovenla: "Was beetje dom"

Het verzetswapen - een zogeheten stengun - lag al die jaren achter een stapel grammofoonplaten in de kast verstopt, gescheiden van de patronen die bewaard werden in de ovenla. "Dat vond men een beetje dom van ons."

Voor het nuchtere echtpaar lag het geweer er prima. Dat in hun bezit kwam na een opruimactie in het huis van een overleden oom, zo vertelt Gre voor de camera. "Gerard vond het prachtig en ik vroeg toen of wij het mochten hebben. Zij waren toen blij dat ze er vanaf waren en zo kwam het bij ons terecht. Tot onze dochter en zoons dat vanwege onze leeftijd niet meer zo'n goed idee vonden. Ze vroegen een andere plek te vinden, want ook de kleinkinderen spelen wel eens op zolder", aldus Gre.

Bunker Museum

Het stel aarzelde niet en reden met de stengun op de bonnefooi naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg , waar ze de kofferbak van hun auto openden. Gerard: "Wat doet u nu?", vroegen ze aan ons. "Ze begonnen helemaal te tippen. Daar waren ze niet van gediend. Maar gelukkig was een van die medewerkers zo vriendelijk om een kennis te bellen die als vrijwilliger bij de politie werkt. Zo ging het balletje rollen en stonden er na verloop van tijd agenten in Velsen-Zuid met een tas voor de deur. Zij hebben 'm vervolgens meegenomen en na onderzoek - op ons verzoek - naar het Bunker Museum gebracht."

