🔴 LIVE: Noodlijdende nachtclubs demonstreren op Museumplein

AMSTERDAM - Eigenaren, werknemers, artiesten én bezoekers uit het nachtleven demonstreren vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam. De sector heeft het door de coronamaatregelen zwaar en vraagt om meer aandacht uit Den Haag.

"Als er niets gebeurt blijft er niets meer over van het Amsterdamse nachtleven, dat juist zo wordt geroemd binnen Europa", waarschuwt Avalon Peters van poppodium Paradiso. Volgens hem staan er veel banen op de tocht. "Het gaat ook om fotografen, barpersoneel, DJ's, organisatoren, schoonmakers, licht- en geluidstechnici, leveranciers en ga zo maar door."

Onder de noemer 'De Nacht Wacht' hopen de actievoerders op meer maatwerk voor uitgaansgelegenheden. Ook zijn ze boos dat er geen uitzicht is op versoepeling van de maatregelen, waar eerder nog 1 september als datum werd genoemd.

🔴 LIVE

De deelnemers willen met de manifestatie duidelijk maken dat clubs ook met maatregelen gewoon open kunnen, bijvoorbeeld door bezoekers bij de ingang te checken op het virus. Ook willen ze een maximumleeftijd in het leven roepen .

"Als we wel met z'n drietjes op een rij in een vliegtuig kunnen zitten, bij de Albert Heijn half over elkaar heen vallen en ook de sekswerkers alweer een tijdje bezig zijn: geef ons dan ook een kans", zegt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club.

Steun uit Haarlem

Niet alleen clubs uit Amsterdam doen mee aan de demonstratie. Zo is ook Martijn Bevelander, de eigenaar van de Haarlemse discotheek June van de partij. Hij zag zijn zaak onlangs gesloten worden, net als twee andere horecagelegenheden in Haarlem.

Via Facebook hebben zich zo'n tweeduziend mensen opgegeven voor de demonstratie. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de coronaregels te houden. De demonstratie begint om 14.00 uur.

Eerder riepen meerdere horeca-uitbaters uit Amsterdam al hun bezoekers en personeel op om mee te doen aan de demonstratie