Gaat J.P. Coen dan toch weg? Gemeenteraad nu aan zet

HOORN - De discussie over wat te doen met het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen in Hoorn lag een aantal maanden stil. Maar nu het politieke reces weer voorbij is en de raadsleden 15 september weer plaatsnemen op hun stoel, komt het onderwerp weer op tafel. Dit allemaal dankzij een burgerinitiatief van ene G. Raap. Want bij een geldig burgerinitiatief moet de gemeente het onderwerp behandelen.

De gemeente heeft vanwege het burgerinitiatief een raadsbesluit op de agenda van 15 september staan. Ze vragen de raad daarin een besluit te nemen om of het burgerinitiatief inhoudelijk te behandelen, of één of meer stadsgesprekken te houden.

Het burgerinitiatief van G. Raap wordt ondersteund door 64 inwoners uit Hoorn. In het initiatief staat dat ze willen dat J.P. Coen verplaatst wordt naar een plek voor educatieve doeleinden. Daarvoor in de plaats zou een monument opgericht dient te worden wat de slachtoffers van de Molukken herdenkt. De indiener wil dat dit monument ontworpen wordt door een Molukse kunstenaar, gekozen door een democratische commissie.

Toontje lager

De initiator van het voorstel vindt dat de prominente plaats van het beeld waar hij nu staat, zorgt dat Coen gezien wordt als een groots symbool van trots en dankbaarheid. Het is volgens de indiener van het burgerinitiatief daarom belangrijk dat het beeld op een educatieve plek wordt geplaatst, maar ook dat het beeld op de grond komt te staan in plaats van op een 'voetstuk'.

Stadsgesprekken

Gemeente Hoorn is zoals eerder in de raad aangekondigd, bezig met het vormgeven van de stadsgesprekken."Maar er is nog niks concreet", laat een woordvoerder weten. Op die manier wil Hoorn het bredere gesprek aangaan over gelijkheid en discriminatie waarbij iedereen kan meepraten. Groenlinks, die eerder een motie wilde indienen het standbeeld te verplaatsen maar zich daarna bij de stadsgesprekken schaarde, is ook in afwachting van de gemeente.

"Er zijn veel suggesties binnengekomen en aanbiedingen dat te organiseren, zowel van commerciële bedrijven als van particulieren. Daaruit wordt gezocht naar de beste vorm om dit stadsgesprek te gaan voeren. We houden het proces in de gaten en zal als er een voorstel over naar de raad komt dit gaan beoordelen", zo laat fractievoorzitter Roy Drommel weten.