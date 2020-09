Nieuw radarcentrum Schiphol opgestart door Koning Willem-Alexander

SCHIPHOL - Met een symbolische druk op de knop heeft koning Willem-Alexander vanmiddag het nieuwe radar- en trainingcentrum 'Polaris' op Schiphol-Oost geopend. Het nieuwe gebouw van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zal de komende jaren worden gebruikt om zowel de eigen verkeersleiders als die van Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) op te leiden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Sinds 2018 werken verkeersleiders voor de burgerluchtvaart en militaire luchtverkeersleiders samen in het hoofdgebouw van LVNL op Schiphol-Oost. Polaris is aan de overkant van Stationsplein Zuid-West gebouwd en is door middel van een kokervormige loopbrug aan het oorspronkelijk pand verbonden. Koning Willem-Alexander zette met zijn openingshandeling de honderd radarschermen in de operationele zaal in werking. Daarna werd hij rondgeleid, onder meer in de toren-simulator waarin nieuwe verkeersleiders worden getraind. Een impressie van het bezoek van Koning Willem-Alexander (artikel gaat verder onder de video):

In Polaris wordt het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem iCAS opgebouwd. Dit systeem wordt in de winter van 2022 en 2023 in gebruik genomen. Het oude systeem was aan vervanging toe, vertelt LVNL-topman Michiel van Dorst aan NH Nieuws. Aanvliegprocedures kunnen met iCAS gemakkelijker worden aangepast. "Bijvoorbeeld de ontwikkeling van glijvluchten en zodat vliegtuigen precies op tijd bij de grens komen, waardoor je minder gebruik hoeft te maken van de wachtgebieden boven Schiphol. We maken grotere stappen met de aanpak van milieueffecten en geluidsbelasting", aldus van Dorst. (Radio)contact met de koning Van Dorst, zelf oud-gezagvoerder op de Boeing 777 van KLM hield zich aan de protocollen die horen bij een koninklijk bezoek. De onderonsjes met koning Willem-Alexander, zelf Boeing 737-piloot, bleven formeel. Van Dorst: "De koning weet echt waar hij over praat, hij heeft erg veel verstand van het vak. Dat blijkt in alles." Luchtverkeersleider Frank Hommes had ook een ontmoeting met Willem-Alexander. Of dit zijn eerste kennismaking met de koning was, weet hij niet zeker. Want misschien hebben ze elkaar al via de radio gesproken, op een van Willem-Alexander's KLM-vluchten. (Artikel gaat verder onder de video)

Salarissen gelijktrekken Er zit nog een aanzienlijk verschil in de salarissen van de verkeersleiders van LVNL en CLSK. De LVNL-verkeersleiders verdienen meer dan het dubbele. Naar dat verschil gaat de komende jaren gekeken worden, zegt Michiel van Dorst, want na 2023 wordt het werk van de twee organisaties samengevoegd. (Artikel gaat verder onder de video)

Zieke militaire verkeersleiders vervang je niet zomaar Dankzij de samenvoeging moeten situaties waarbij vluchten worden geannuleerd als een militaire verkeersleider zich ziekmeldt tot het verleden horen. Gisteren nog meldde een militaire verkeersleider van Eindhoven Airport zich ziek, waarna het vliegverkeer daar twee uur stil lag. Die verkeersleider werkt op het radarcentrum op Schiphol-Oost, maar kon door een capaciteitstekort bij CLSK niet worden vervangen. Een verkeersleider van LVNL, waarvan er in hetzelfde pand genoeg van rondlopen, kan dat werk niet overnemen, omdat hij daar niet voor is opgeleid. Zelfs in de Tweede Kamer heerst daar verbazing over, omdat er op Lelystad Airport 24 verkeersleiders werken, maar alleen sportvliegtuigjes verkeersleiding geven. Volgens Van Dorst is het niet aan hem om dat personeel om te scholen en in te zetten bij CSLK, omdat de regering nou eenmaal besloten heeft dat Lelystad Airport vanaf volgend jaar vakantievluchten gaat afhandelen.

