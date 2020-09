Manege De Blijde Ruiters houdt hoofd boven water na financiële dompers

ZAANDAM - Manege De Blijde Ruiters in Zaandam, een plek waar mensen met een beperking kunnen paardrijden, moest vanwege het coronavirus drie maanden dicht en liep daardoor veel inkomsten mis. Tot overmaat van ramp overleed een van de paarden. Maar inmiddels is de manege weer open en daar zijn de ruiters maar al te blij mee.

"Ons motto is: haal eruit wat ze wel kunnen en niet wat ze niet kunnen", zegt instructeur Lies Keuter. "De ruiter fleurt helemaal op. Bij sommige ruiters moeten we ervoor zorgen dat het paard al helemaal klaarstaat, want ze komen eraan rennen en willen er meteen op."

"Vanaf z'n vijfde jaar zit hij al op paardrijden en dat vindt hij prettig", zegt Kees Blonk, vader van Joost. Volgens Kees is het paardrijden heel belangrijk voor zijn zoon. "Als hij zulke dingen moet missen, dan wordt hij bijvoorbeeld driftig", zegt hij.

Financieel zwaar

"Normaal gesproken draaien we op sponsoren, donateurs en giften, en dat heeft nu drie maanden stilgelegen. Dus dat hakt erin", zegt bestuurslid Iris Haak. Ook kreeg de manege in die periode geen inkomsten van de 275 ruiters die er paardrijden en moest de manege een van de paarden laten inslapen. Een nieuw paard kost volgens Haak tussen 6000 en 8000 euro en dat geld heeft de manege niet.

Toch houdt de manege het hoofd boven water. "Er zijn ruiters die, ook al zijn er geen lessen, toch het lesgeld willen doneren", zegt Haak. "En gelukkig zijn er ook bedrijven waarbij het wel heel goed gaat en die zich als nieuwe sponsor hebben aangemeld."