LAVAUR - Voor sprinter Cees Bol leek de zevende etappe in de Tour de France op papier een mooie kans om voor de ritzege te kunnen strijden. Al vroeg in de etappe raakte de Alkmaarder, net als veel andere sprinters, achterop. Die achterstand werd nooit meer goedgemaakt vanwege de harde wind.

"Op papier zouden er deze Tour zeven kansen voor sprinters moeten zijn, in realiteit zijn het er dan misschien vier of vijf", aldus Bol in gesprek met NOS. "Ze trokken een waaier boven op de klim en helaas werden we allemaal gelost."

Moeite bergop

"Eigenlijk op het klimmetje ervoor, meteen vanaf de start lag het tempo al zo hoog, dat ik en veel andere sprinters niet in goede positie aan die klim begonnen. Dat maakte het heel lastig. We verloren steeds meer tijd, dus hadden al snel door dat het een verloren zaak was."