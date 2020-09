Alkmaar lanceert Lokale Goededoelengids

ALKMAAR - Na 's-Hertogenbosch is Alkmaar nu de tweede stad in het land met een Lokale Goededoelengids. In de gids komen Alkmaarse organisaties en initiatieven te staan. Donderdagavond lanceerde wethouder Paul Verbruggen in Podium Victorie de bijbehorende campagne: 'Voor organisaties die het verdienen’.

De gids wordt naar verwachting tussen december en april gepubliceerd, maar de cover van het blad werd alvast groots onthuld aan de vijftig aanwezigen. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.



Dagvoorzitter Monique Hupkes 'proeft' de stimulerende energie en verbindende kracht in het poppodium. Wethouder Verbruggen heeft veel waardering voor alle vrijwilligers en maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente Alkmaar. "We hebben heel veel goede doelen, stichtingen en verenigingen die geld, mensen en middelen heel goed kunnen gebruiken."

Samen op één plek

Maar mensen die geld willen vererven of legaten willen geven of aan goede doelen willen schenken, kunnen deze niet samen op één plek vinden in de gemeente Alkmaar, aldus de wethouder. "En dat is wat deze gids gaat doen."



Cees Huisman, voorzitter van de Stichting Goede Doelen Alkmaar. "Ondanks heel veel inspanningen van lokale doelen in Alkmaar, is er nog veel onbekendheid". Hij roept Alkmaarse initiatieven en organisaties op om een aanmelding voor de gids te overwegen.

Denk lokaal

Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU, ging in op de waarde van het initiatief en de Goededoelengids. "Er zijn heel veel mensen zonder kinderen. Die worden oud, die gaan naar de notaris en willen toch iets van betekenis nalaten aan de maatschappij. Dan denken ze vaak alleen aan landelijk bekende goede doelen."



Tijdens de avond kregen Stichting Prakkie072 en Hortus Alkmaar het podium. Vertegenwoordigers vertelden met groot enthousiasme over hun activiteiten en de noodzaak van hun projecten.

Bekijk hieronder de video van mediapartner Alkmaar Centraal