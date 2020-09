Kopwerk overweegt coronatesten te kopen en hoopt dat andere scholen meedoen

NOORDKOP - Stichting Kopwerk overweegt om coronatesten te kopen, zodat zieke leraren niet meer dagen hoeven te wachten totdat ze door een teststraat van de GGD heen kunnen. "Wel moeten we weten hoe snel deze testen beschikbaar zijn, hoe betrouwbaar ze zijn en of ze betaalbaar zijn", zegt schoolbestuurder John Deckers.

Het bestuur hoopt dat andere schoolbesturen aansluiten zodat ze het samen kunnen doen. Deze week wordt contact opgenomen met de andere scholen in de regio. "We zijn er nog maar net mee gestart, maar we overwegen het wel serieus", zegt bestuurder John Deckers van Kopwerk. "Met een beetje geluk hebben we de testen snel in huis."

Deckers voorziet grote problemen als ze het niet doen. "We lopen alleen maar meer schade op. Het testen duurt nu soms erg lang en straks komt de jaarlijkse griepgolf weer. Daar krijgen mensen dezelfde klachten door, moeten weer naar huis en dan is het leed niet te overzien."

Strengere regels

Kopwerk zegt strengere regels te hanteren dan het RIVM voorschrijft. Deckers: "Soms zijn de richtlijnen niet duidelijk en dan leggen we de regels strenger uit. We willen immers geen risico lopen. De meeste mensen hebben er wel begrip voor, maar niet iedereen."

Een gevolg is dat bijvoorbeeld de schoolreisjes, die voor de zomer waren uitgesteld tot na de vakantie, door het bestuur worden afgeraden. "Ondanks dat alle bestemmingen en maatregelen coronaproof zijn, stellen we toch voor om ze uit te stellen. Je ziet aan de trouwerij van Ferd Grapperhaus dat het nooit waterdicht is en we willen niet dat mensen uitvallen. Al is dat tegelijkertijd natuurlijk ook heel zuur voor sommige mensen."