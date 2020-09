20 jaar geleden: voortvluchtige Rus valt uit vliegtuig boven Russische buurt Zaandam

ZAANDAM - Het is precies 20 jaar geleden dat er in de Russische buurt van Zaandam een dode Rus gevonden werd. De man bleek uit een KLM-vliegtuig te zijn gevallen. Jaap Keijser, Jur van der Veen en Herman Meier herinneren zich het voorval nog als de dag van gisteren. "Zoiets zou je in een film niet verwachten omdat het te vergezocht is, maar het is hier echt gebeurd"

Kapper Jaap weet nog goed dat er een hoop commotie op de brug was. Vanuit zijn raam in de achterkant van zijn zaak zag hij een hand boven het water uitsteken. Kinderen dachten een etalagepop in de sloot te zien liggen omdat het lichaam direct onder een winkeletalage lag.

Herman Meier en Jur van der Veen werden als brandweerlieden verzocht om naar de Czarinastraat te gaan om te kijken of er nu een pop of een lichaam in het water lag. "Inderdaad bleek het een man te zijn in de sloot", zegt Jur.

Gezocht voor verkrachting

De man was met een andere Rus Moskou ontvlucht omdat ze in de Russische hoofdstad gezocht werden voor een verkrachting. Ze kropen in het landingsgestel van een KLM 737, en vlogen als verstekeling mee naar Nederland. Een van de twee werd al vijf dagen eerder gevonden op Schiphol, in de wielkas van het vliegtuig.

Hij was vermorzeld door het landingsgestel. Het vermoeden is dat de gevallen Rus onderweg was bevroren of gestikt. Op het moment dat het toestel Schiphol naderde en de wielen uitklapte, viel hij uit het vliegtuig.

Vijf dagen in een sloot

"Mijn buurvrouw zegt nog wel een klap te hebben gehoord maar die dacht dat er een fietser onderuit ging en is dus niet wezen kijken". Volgens Jur moet de Rus met een klap tegen de zijkant van het huis zijn aangekomen omdat een van zijn armen zwaar beschadigd was. hij heeft vervolgens vijf dagen in de sloot gelegen zonder dat iemand hem opmerkte. "We dachten dat hij in elkaar geslagen was of aangereden." Pas toen het paspoort van de Rus gevonden werd, had de politie de puzzel compleet.

Het verhaal leeft nog steeds bij de drie mannen. "Mijn oudste dochter is op 7 september jarig en mijn jongste is in 2000 geboren, iedere verjaardag gaat dat verhaal nog rond". Ook Jaap zal het incident nooit meer vergeten. "Een Rus die in een Russische buurt terecht komt dat is wel een bizarre bijkomstigheid."