Gesteggel tussen raadslid en burgemeester: "Hij wil me toegang tot stadhuis ontzeggen"

Uit het gesprek was gebleken dat de handhavers hier geen behoefte aan hadden. "Vervolgens heb ik in hun kantoor in het stadhuis met een van de boa's gesproken", vertelt Feeburg. "Uit het beeld dat bij mij naar voren kwam, bleek dat de boa's voor een deel niet achter de bewapening stonden. Ze gaven aan het wel degelijk noodzakelijk te vinden, maar het enkel in Den Helder nog niet nodig te vinden. Maar bovenal wilden ze liever voorkomen dan genezen. Voor mijn gevoel ging dat gesprek goed. Ik had niet het idee dat hij het vervelend vond."

Het begon met een gesprek dat PVV-raadslid Frank Feeburg onlangs had met enkele boa's. "Ik heb vaker contact met ze, het zit immers in mijn takenpakket", vertelt Feeburg. "Dus toen ik hoorde dat burgemeester Nobel met de boa's had gesproken, was ik benieuwd wat ze er zelf van vonden. Hij had ze namelijk gevraagd wat ze van het bewapenen van boa's vonden."

Feeburg is verbolgen over deze uitspraak. "De burgemeester moet zich hier helemaal niet mee bemoeien. Ik vind dit niet netjes. En bovendien: ik had niet het idee dat het gesprek vervelend verliep. Ik had het gerespecteerd als de ander er geen behoefte aan had gehad." Feeburg is niet van plan zich voortaan anders te gekregen: als het goed voelt, zal ik een volgende keer gewoon weer met de boa's in gesprek gaan."

Toch werd zijn fractievoorzitter Vincent van den Born er deze week door de burgemeester op aangesproken. "Ik kon er niet bij zijn, maar tegen hem werd gezegd dat de boa in kwestie zich ongemakkelijk had gevoeld bij het gesprek. De burgemeester gaf aan dat dit niet de gang van zaken was en dat als ik het nog eens zou doen ik het stadhuis niet meer in kwam."

Burgemeester Nobel laat via Den Helder Actueel weten zich niet te herkennen in het verhaal. "De burgemeester is geïnformeerd dat de heer Feeburg vragen heeft gesteld of de burgemeester daadwerkelijk met onze boa's in gesprek is geweest. In het gesprek dat de burgemeester heeft gehad is onder meer gesproken over de uitrusting van onze medewerkers en daaruit is naar voren gekomen dat daar, op een uitzondering na, geen behoefte aan is.

Na het bezoek van de heer Feeburg is de burgemeester geïnformeerd over het feit dat de betrokken medewerker zich overvallen voelde door het onaangekondigde bezoek. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester afgelopen dinsdag de heer Van den Born, in verband met de afwezigheid van de heer Feeburg, gevraagd om in voorkomende gevallen vooraf melding te maken bij de griffie of betrokken portefeuillehouder. Dat is ook de gebruikelijke gang van zaken. Overigens gaat het dan gewoonlijk over technische vragen en niet of de gemeenteraad al dan niet juist is geïnformeerd.

De bewering dat er een ander beeld door de burgemeester is neergezet laat Nobel dan ook voor rekening van de heer Feeburg en de fractie van de PVV."