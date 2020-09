Medemblik viert Open Monumentendag dit jaar digitaal met vijf video's

Medemblik telt met 250 panden en drie stads- en dorpsgezichten een beschermde monumentenstatus. Deze kunnen echter niet allemaal belicht worden tijdens de digitale Open Monumentendag.

Met vijf korte filmpjes worden de verhalen en de geschiedenis van monumenten in Medemblik in beeld gebracht. Elke video heeft zijn eigen verhaal en beeld. Volgens de organisatie zijn het monumenten waar je niet zo snel aan denkt, maar die wel de moeite waard zijn.

Leermonumenten

Zo is een van de gefilmde monumenten het Huis Midwoud, wat tegenwoordig dienst doet als concertzaal. Eigenaar Yvo Verschoor vertelt in de video over het monument dat eerst een onderwijzerswoning met school was. Hiermee sluit het aan op het thema van dit jaar: Leermonument.

De vijf video's laten zien dat je eigenlijk elk monument als een leermonument kunt beschouwen, omdat je ervan kunt leren. Zo van ook het stenen sluisje langs de A.C. De Graafweg, waarvan het belang in een ander filmpje wordt uitgelegd.

Morgen online

De vijf video's voor de digitale Open Monumentendag in Medemblik komen vanaf morgen online en zijn te bekijken op de websites van Visit Medemblik en van Open Monumentendag.