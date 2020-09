Haarlem gaat kijken of leraren voorrang kunnen krijgen bij coronatests

Landelijk is ook aandacht voor die problematiek. Minister Hugo de Jonge heeft vandaag gezegd dat hij wil kijken of het mogelijk is om zorgpersoneel en leraren in het hele land voorrang te geven bij coronatests van de GGD. In het onderwijs dreigen klassen naar huis te worden gestuurd als leraren verkouden zijn. Vervolgens moeten die docenten dagen thuis wachten op een test en op de uitslag. Dat heeft ook gevolgen voor de ouders, die niet naar hun werk kunnen, zei De Jonge.

Het wordt met de dag drukker bij de teststraten van de GGD, docenten zijn soms vier, vijf lesdagen kwijt als ze zich moeten laten testen. Sommige scholen overwegen zelfs om commerciële tests in te kopen om sneller zekerheid te hebben. Want de afwezigheid van leraren zorgt voor veel lesuitval of logistieke problemen.

Wienen, ook vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, gaat onderzoeken of het praktisch te regelen is dat leraren eerder aan de beurt kunnen komen. Dat bevestigt ook een woordvoerder van de gemeente. Wienen gaat daarbij meteen kijken voor welke doelgroepen een uitzondering zou moeten gelden. Te denken valt aan zorgpersoneel en leraren op basisscholen.

"Het is mooi als we onze nek uitsteken"

"Het is mooi als wij in Haarlem alvast onze nek uitsteken", reageert rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van het Haarlemse Mendelcollege. Hij was een van de schoolhoofden die bij het gesprek met de burgemeester was. Hij is blij met de toezegging van Wienen om er werk van te maken. "Laten we het gewoon doen. Misschien kan de teststraat een uur eerder open? Het gaat ook niet om heel veel mensen die dan voorrang krijgen. Misschien 30 tot 40 op een dag."

Logistiek heel complex

Heinemeijer heeft dagelijks gemiddeld vier docenten die moeten worden getest. Tot nu toe waren alle uitslagen negatief. "Maar ondertussen vallen er steeds meer gaten in het onderwijs. Vandaag had ik ook weer een brugklas waarbij een halve dag uitviel. Logistiek is het heel complex om de afwezigheid van docenten op te vangen."

Heinemeijer hoopt dat het snel geregeld is zodat leraren niet meer lang afwezig zijn als ze getest moeten worden. Want er staat de scholen sowieso nogal wat te wachten de komende tijd. Leraren hebben vijf maanden geen les gegeven en moeten weer wennen. Maar als ze na een dag praten pijn aan hun keel hebben, moeten ze zich alweer laten testen op corona. "In het onderwijs heb je nou eenmaal sneller last van één van de symptonen van corona. Je wordt sneller ziek. En over drie weken wordt het pas echt slecht weer en ondertussen moeten we onze ramen en deuren goed openzetten. Het is en-en-en. Dus ik ben blij dat de burgemeester ons appèl heeft opgepakt."