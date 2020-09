Minder plastic in zee: vissers proberen netten te beschermen met 'bio-pluis'

TEXEL - Texelse en Wieringer vissers doen mee aan een proef met biologisch afbreekbaar 'pluis'. Normaal gesproken bestaat het pluis uit bossen oranje of blauwe draden van plastic die de netten beschermen als ze over de zeebodem slepen. Door slijtage komt veel pluis in zee of op het strand terecht. "Dat willen we niet meer. We willen als visserij bijdragen aan een schonere zee", zegt Sarah Verroen van VisNed.