De lach is terug op De Bazaar, ondernemers hebben er weer zin in: "We gaan knallen"

Twee weken geleden moesten vier hallen dicht op last van de VRK omdat de anderhalve meter afstand in in acht kon worden genomen. Paniek, teleurstellening, woede ook wel onder de ondernemers. Brahim, één van hen, ging verhaal halen op het gemeentehuis omdat hij van mening was dat de ondernemers, het hart van De Bazaar, niet serieus werden genomen .

Maatregelen

De gemeente eiste een pakket aan maatregelen van de directie van De Bazaar, eerder mocht de populaire markt niet open. Het was even spannend hoe de gemeente en de VRK het tableau aan maatregelen zouden beoordelen. Donderdag volgde het verlossende woord van burgemeester Martijn Smit, waardoor de ondernemers vandaag konden beginnen met het inrichten van hun kramen.

"Ik ben blij", zegt Brahim, die al veertig jaar op de markt staat. "Ik heb er zin in, we gaan knallen dit weekeinde. En we gaan er alles aan doen om ook open te blíjven. Dus goed in de gaten houden dat de bezoekers afstand houden en ze daar ook op aanspreken."

Medewerking

Mariska Roos van De Bazaar deed vlak voor de opening een beroep op de bezoekers zich aan de regels te houden. "We vragen de mensen mee te werken. Alleen dán kunnen we het tot een succes maken. We moeten het met elkaar doen."