Gemeenten zetten alle zeilen bij voor beter vaarnetwerk HAL-gebied

LANGEDIJK - Gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, en Langedijk hebben hun handtekening gezet onder de Visie Waterschakel. De visie zet in op een beter vaarnetwerk in en om het HAL-gebied. Volgens de drie gemeenten verbetert het de leefbaarheid voor inwoners en geeft het een impuls aan de toeristische, recreatieve en culturele sector.

Wethouders Annette Valent, Pieter Dijkman en Ad Jongenelen tekenden namens gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Thijs Pennink zette zijn handtekening als directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.



Ondanks eerdere investeringen zijn de wateren in het HAL-gebied nog altijd slecht bereikbaar, vinden de gemeenten en het ontwikkelingsbedrijf. Zowel interne als externe verbindingen zijn toe aan verbetering. De Waterschakel H.A.L. zal sturing geven aan verschillende projecten. Het sluit aan bij diverse lokale water(recreatie)visies en die van de provincie en vormt het begin van een strategie voor de gehele regio.

Waterboulevard

Een belangrijk verbeterpunt is de toegang tot het Oosterdelgebied. De sluis in Broek op Langedijk is toe aan verdere renovatie en er moet een tweede verbinding komen in de buurt van de Roskamsluis in Noord-Scharwoude. Ook wordt onderzoek gedaan naar een vaarverbinding tussen Vroonermeer, Sint Pancras , De Groene Loper en Kanaal Alkmaar-Kolhorn.

De Waardse jachthaven Broekhorn moet worden uitgebreid omdat bijna alle ligplaatsen zijn gereserveerd door vaste klanten. De uitbreiding wordt uitgewerkt in een beleidsplan voor de hele 'Waterboulevard Heerhugowaard - Langedijk', die loopt tot de jachthaven van Broek op Langedijk.

Kano-vriendelijk

De oude waterloo, waarlangs de tuinders ooit hun producten naar de Broekerveiling brachten, wordt kano-vriendelijk gemaakt en de oude sluis uit 1629 wordt gerestaureerd. Verder wordt onderzoek gedaan naar een route Groetkanaal-Langerijs ten noordoosten van Heerhugowaard. Het Noordhollandsch Kanaal moet in Alkmaar een soort stadsrivier worden, met aanlegplekken en een haventje.