Tekort aan mbo stageplaatsen: "Het maakt je wel een beetje onzeker"

Zoha verloor het vertrouwen in een leuke stage, maar stageconsulent Danielle van den Berg schoot te hulp met een oproep op social media. Ze belde uiteindelijk met Edwin Nunnink van Portaal Uitgevers en die wilde Zoha maar al te graag in z'n team.

Blij met mbo-student

"Voor ons zijn mbo-studenten heel nuttig", zegt Nunnink. "Het leuke is vooral te ontdekken hoe ze in elkaar zitten en dan ontdekken hoe ze zich op bepaalde punten kunnen verder ontwikkelen."



Sommige oud-stagiaires blijven plakken, zo ook Marco Rensen. Hij weet ook nog wel een reden waarom stagiaires van toegevoegde waarde zijn: "We doen dingen op een bepaalde manier, omdat het altijd zo gaat en dan komt een stagiair binnen en dan moeten we het uitleggen. Een stagiair zegt dan dat het anders kan en dan denk ik oja, dat is eigenlijk veel beter!"

Oproep voor stageplaatsen

Voor Zoha is haar stageperiode net begonnen, maar veel andere studenten wachten nog op een juiste match. "We hebben bedrijven en instellingen nodig", aldus de woordvoerder van het Regiocollege. Zij en haar collega's hopen dat er wordt ingezien dat mbo'ers enorm waardevol zijn en stageplekken twee kanten op werken: "Bedrijven en instellingen hebben aanpakkers nodig en mbo’ers de praktijk om hun vak onder de knie te krijgen. "