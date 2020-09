86-jarige vrouw beroofd van tas en meegesleurd over straat in Zaandam

ZAANDAM - Een vrouw van 86 is gistermiddag op de Panneroodstraat in Zaandam beroofd. De verdachte, een 43-jarige vrouw, is aangehouden. Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de beroving, maar maakt het naar omstandigheden goed.

De 86-jarige vrouw liep rond 15.00 uur op straat in Zaandam toen ze door een wildvreemde vrouw werd aangesproken. Later blijkt dat de vrouw plotseling boos werd en de 86-jarige mevrouw omver trekt. Volgens de politie probeerde de vrouw hierna de tas van het slachtoffer te stelen, maar aangezien het slachtoffer niet los wilde laten, werd ze enkele meters over de grond meegesleurd. De vrouw raakte lichtgewond.

De verdachte ging er in eerste instantie vandoor, maar de politie kon haar even later aanhouden. Zij zit op dit moment vast voor verder onderzoek.

De zoon van de 86-jarige vrouw laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn moeder.