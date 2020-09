Vissers halen ruim 500 ton troep uit zee: "Het hoort er niet en het moet er uit!"

DEN HELDER - Verfblikken, grote stukken hout en ijzer; Nederlandse en Belgische vissers hebben afgelopen jaar ruim 500 ton afval uit zee gevist. Steeds meer vissers sluiten zich aan bij de organisatie 'Fishing 4 Litter' en daar hoort een certificaat bij als blijk van waardering. De Helderse visser Erik Zijlstra van De Volharding is er blij mee: "We doen het voor een schonere Noordzee, voor onze toekomst en voor de jongere generatie."

Visser Erik Zijlstra stapt voorzichtig tussen het afval door in de visafslag van Den Helder. "Hier een filter, een stuk hekwerk. We hebben iedere week zeker drie kuubzakken vol afval. Ik vind het heel erg. Onze netten gaan stuk door het ijzer, maar we krijgen ook volle blikken verf in de netten. Dan kan de vis meteen overboord, want die is niet meer geschikt voor de handel."

Nonchalance

Fishing 4 Litter is bijna twintig jaar geleden begonnen als Vuilvis-project in Den Helder, vertelt directeur Pim Visser van de visafslag: "Den Helder is nog steeds één van de belangrijkste aanvoerhavens van vuil uit de Noordzee. Er komt gelukkig steeds minder visserijafval en wat je hier ziet is gewoon uit nochalance overboord gegooid of afkomstig van boorplatforms."

Printer

Dat blijkt wel uit de tientallen vondsten die staan opgesteld in de hal van de visafslag: stukken wasmachine, een printer, roosters, blikken met Russische opschriften, maar ook veel wrakhout uit de VOC-periode. Pim Visser: "Onze oude geschiedenis wordt aangevoerd maar ook de recente. Het is duidelijk dat dit project moet doorgaan. Het kost relatief weinig moeite en 80 procent van het materiaal wordt bovendien hergebruikt."