Politie betrapt Haarlemmer op 'onzedelijke handelingen' in trein

ZANDVOORT - Een 32-jarige Haarlemmer is op het station van Zandvoort op heterdaad betrapt door de politie terwijl hij bezig was met 'onzedelijke handelingen'. De politie was al lange tijd op zoek naar de schennispleger, nadat vier vrouwen aangifte hadden gedaan. Onder hen zitten ook minderjarige meisjes.

De vrouwen gaven aan dat een man in hun buurt onzedelijke handelingen verrichtte in de trein. De politie gaat niet nader in op wat die handelingen waren. In juli zette de politie een video online met geblurde beelden van de man. Daar kwamen veel reacties op binnen, maar die leidden nog niet tot een arrestatie. Die video is inmiddels weggehaald.

Vorige week woensdag liep de 32-jarige Haarlemmer tegen de lamp bij het station van Zandvoort. Agenten betrapten hem. De politie gaat ervan uit dat de vier aangiften te maken hebben met deze man. De politie roept andere vrouwen op zich te melden als de man ook bij hen in de buurt onzedelijk gedrag heeft vertoond.

De Haarlemmer is aangehouden, maar ondertussen weer vrijgelaten. Het onderzoek door de zedenpolitie loopt nog. De officier van justitie heeft besloten de man (nog) niet voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Er is wel een hulpverleningstraject opgestart.