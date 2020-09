Straffen geëist tegen tieners voor woningoverval in Hoorn

HOORN - Ze zijn nog zeer jong, een 15-jarige jongen uit Hoorn en een 16-jarige jongen uit Alkmaar, en nu al wordt er een voorwaardelijk gevangenisstraf, een werkstraf en andere voorwaarden tegen hen geëist. Het tweetal wordt verdacht van het plegen van een woningoverval in mei aan de Hulk in Hoorn. "Het vertrouwen in mensen is weg. Geestelijk doet dit heel veel met je", vertelde een van de slachtoffers vlak na de overval tegen NH Nieuws.

Het is 23 mei als de jongens, volgens het slachtoffer, een pakketje voor zijn deur neerleggen. "Toen ik de deur open deed kwamen twee overvallers uit de bosjes tevoorschijn met gezichtsbedekking, messen en pistolen." En daar blijft het niet bij. Het slachtoffer vertelt dat hij een pistool tegen zijn hoofd krijgt, dat hij met de anderen in het huis op de grond moet liggen en dat ze geld willen hebben. "Ik heb gezegd dat we geen geld in huis hebben, dat niemand dat tegenwoordig meer heeft. Verder zei ik dat ze alles mochten meenemen wat ze wilden hebben."

Ze gaan, nadat de bewoners zich verzetten, ervandoor met meerdere telefoons, portemonnee en een geldkistje. "Het heeft tien tot vijftien minuten geduurd allemaal", vertelt het slachtoffer.

De eis De officier van justitie eist 129 dagen jeugddetentie tegen de 16-jarige jongen, en 158 dagen detentie tegen de 15-jarige verdachte. Alleen hoeven ze van de officier deze straf niet uit te zitten meer in de gevangenis, onder meer vanwege hun leeftijd, hun houding tijdens het proces en omdat ze een deel al in voorarrest hebben uitgezeten. Het is niet voor het eerste dat het tweetal wordt veroordeeld, zo blijkt uit persinformatie over de rechtszaak. Het OM wil er niets over kwijt gezien de leeftijd van de verdachten. En omdat ze minderjarig zijn vindt de zaak achter gesloten deuren plaats.

Wel krijgen ze nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van negentig dagen, een werkstraf, staan ze onder toezicht van reclassering en is er een contact- en locatieverbod. Het slachtoffer vertelt destijds tegen NH Nieuws enorm geschrokken te zijn van de leeftijd van de jongens. "Wat moet er van deze jongens terecht komen? Ik hoop alleen maar dat ze beseffen wat ze ons hiermee hebben aangedaan."