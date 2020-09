Amsterdamse fotograaf wekt historische figuren tot leven

AMSTERDAM - Wel eens afgevraagd hoe Napoleon, Caesar en het Vrijheidsbeeld er in het echt uit hebben gezien? De Amsterdamse fotograaf Bas Uterwijk heeft het antwoord. Via een softwareprogramma wekt hij historische figuren tot leven. Zijn foto's gaan de hele wereld over.

Het Vrijheidsbeeld | Foto: Bas Uterwijk

Bas is fotograaf en heeft sinds corona een stuk meer tijd voor zijn historische portretten. ''In de tweede week van maart hoorde ik dat al mijn klussen waren afgezegd. Ik was hier al een jaar mee bezig, maar door de lockdown had ik opeens tijd genoeg.''

Carcalla Bas Uterwijk

Jezus Christus Bas Uterwijk

Michelangelo's David Bas Uterwijk

Napoleon Bas Uterwijk

De fotograaf gebruikt kunstmatige intelligentie om zijn fotoportretten te maken. "Ik upload eerst bijna al het beeldmateriaal van bijvoorbeeld Van Gogh dat ik kan vinden. Dat is één foto van toen hij negentien was en daarnaast bijna allemaal zelfportretten." De software maakt vervolgens een soort gemiddelde van al die beelden. Maar zo makkelijk is het niet. Bas is daarna nog uren of dagen bezig met het bewerken en aanpassen van de foto's. "Van Gogh schilderde zichzelf vooral hoe hij zich voelde en niet hoe hij eruit zag. Dat maakt het natuurlijk extra lastig om een realistisch beeld te maken", legt Bas uit. Tekst gaat door onder de video.

Historische foto's - NH Nieuws

Bas krijgt reacties van over de hele wereld. "Ik kreeg een berichtje van een man uit Peru dat hij mijn foto van Jezus gebruikt als boekenlegger in zijn Bijbel. Volgende week komen mensen uit Frankrijk bij me langs die willen dat ik hun foto van Napoleon signeer", vertelt hij. Op dit moment is Bas bezig met Beethoven en Mozart. "Van Beethoven weten we wel ongeveer hoe hij eruit zag. Mozart is lastiger, omdat hij tijdens zijn leven nauwelijks getekend of geschilderd is. Maar het gaat de goede kant op", vertelt Bas enthousiast.