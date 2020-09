Maakt Amsterdam kinderen uit randgemeenten tot tweederangs scholieren? "Discriminatie!"

WATERLAND - De plannen van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) zijn op de Waterlandse schoolpleinen als een bom ingeslagen. De vereniging kiest mogelijk voor een model waarbij Amsterdamse kinderen bij de plaatsing op Amsterdamse middelbare scholen voorrang krijgen op niet-Amsterdamse kinderen. Op het schoolplein van De Havenrakkers in Broek in Waterland leidt het tot onvrede onder ouders: "Het is discriminatie!"

Gevolgen nieuw Amsterdams plaatsingssyteem voor scholieren Waterland - NH Nieuws

Op dit moment komt tachtig procent van alle leerlingen die meeloten voor een school in Amsterdam terecht op zijn of haar eerste keuze. Dat moet beter, vindt OSVO. Daarom overweegt de vereniging kinderen van buiten de stad pas mee te laten dingen naar plaatsen op middelbare scholen als alle Amsterdamse gegadigden al een plek hebben. Het is een van de twee scenario's die worden onderzocht. Postcode basisschool In plaats van de postcode van het woonadres van de leerling wordt de postcode van de basisschool als uitgangspunt genomen. Dus wie niet in Amsterdam op de basisschool heeft gezeten, sluit dan achteraan in de rij aan.

Lees ook

Ouders uit Waterland stellen dat dat vanwege het gebrek aan scholen in hun eigen gemeente problemen oplevert: in de hele gemeente staat slechts één middelbare school. Bovendien kunnen havo- en vwo-scholieren daar alleen de eerste drie jaar terecht - de onderbouw - en moeten dan alsnog op zoek naar een andere school. Scholen in Purmerend, Volendam en Hoorn zijn vaak verder weg dan die in Amsterdam. Ook heeft Amsterdam een veel ruimer aanbod in het bijzonder onderwijs. "Veel mensen zijn naar de regio verhuisd omdat Amsterdam te duur werd, maar de kinderen moeten daar wel naar school kunnen," zegt een van de ouders. Gemeenten slaan handen ineen "Ouders maken zich terecht zorgen", zegt wethouder Bas ten Have tegen NH Nieuws. Hij wil samen met buurgemeente Landsmeer optrekken tegen de plannen van de stad. Landsmeer heeft helemaal geen middelbare school en de kinderen uit het dorp zouden ook pas later meedoen in de loting, terwijl Amsterdam op een steenworp afstand ligt. De twee gemeenten willen snel een gesprek met OSVO en de Amsterdamse wethouder. Op 14 september beslist OSVO of ze het postcodebeleid wil invoeren.