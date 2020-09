34ste jaarmarkt van Opmeer wordt dit weekend toch gehouden

OPMEER - De winkeliersvereniging van Opmeer/Spanbroek organiseert morgen voor de 34ste keer een jaarmarkt. De markt was aanvankelijk afgelast, maar kan met de versoepelde maatregelen rondom het coronavirus toch plaatsvinden. "Dat is heel bijzonder in een tijd dat alles afgelast is", zegt organisator Margareth Rood-Overman.